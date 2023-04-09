Depremden etkilenmedi! İstinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü
Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yağmurunda etkisiyle 8 katlı apartmanın bulunduğu otoparkın istinat duvarının çökmesi neticesinde çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.
8 katlı iki apartman ise tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinlerinden Mehmet Erbakan, "Biz deprem oluyor sandık. Ama baktık ki avizeler falan oynamıyor. Baktığımızda duvar uçmuştu" dedi.
Olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Gedemen Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın otoparkındaki istinat duvarının çökmesi neticesinde 8 araç kullanılamaz hale geldi.
Toprak altında kalan araçların sayısı ise henüz netleşmedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Askıda kalan iki otomobilde çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis otoparkın bulunduğu alanda emniyet şeridi çekti. 8 katlı iki apartman ise tahliye edildi.