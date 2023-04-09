BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.242,19

Depremden etkilenmedi! İstinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü

|
Depremden etkilenmedi! İstinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yağmurunda etkisiyle 8 katlı apartmanın bulunduğu otoparkın istinat duvarının çökmesi neticesinde çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Depremden etkilenmedi! İstinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü

8 katlı iki apartman ise tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinlerinden Mehmet Erbakan, "Biz deprem oluyor sandık. Ama baktık ki avizeler falan oynamıyor. Baktığımızda duvar uçmuştu" dedi.

110
Depremden etkilenmedi! İstinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü

Olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Gedemen Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın otoparkındaki istinat duvarının çökmesi neticesinde 8 araç kullanılamaz hale geldi.

210
Depremden etkilenmedi! İstinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü

Toprak altında kalan araçların sayısı ise henüz netleşmedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Askıda kalan iki otomobilde çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

310
Depremden etkilenmedi! İstinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü

Polis otoparkın bulunduğu alanda emniyet şeridi çekti. 8 katlı iki apartman ise tahliye edildi. 

410