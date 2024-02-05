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Depremden bir yıl sonra çekilen öncesi ve sonrası fotoğraflar yürek yaktı!

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Depremden bir yıl sonra çekilen öncesi ve sonrası fotoğraflar yürek yaktı!

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde yaşanan asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli olarak 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremin verdiği tahribat ise çekilen öncesi ve sonrası fotoğraflarına yansıdı.

Depremden bir yıl sonra çekilen öncesi ve sonrası fotoğraflar yürek yaktı!

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde büyük bir felaket yaşandı. Milyonlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerle unutulmayacak bir sabaha uyandı. İlk deprem saat 04.17'de yaşandı. Tam 11 ilde etkili olan afetin ardından saat 13.24'te ikinci felaket yaşandı.

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Depremden bir yıl sonra çekilen öncesi ve sonrası fotoğraflar yürek yaktı!

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Tarihe asrın felaketi olarak geçen o gün; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'ı adeta yerle bir oldu.

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Depremden bir yıl sonra çekilen öncesi ve sonrası fotoğraflar yürek yaktı!

Devletin tüm imkanlarının seferber edildi, kurum, kuruluşlar, STK'lar, Türk askeri, Mehmetçik, gönüllü vatandaşlar deprem bölgesine akın etti.

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Depremden bir yıl sonra çekilen öncesi ve sonrası fotoğraflar yürek yaktı!

MİLYONLAR EKRANLARA KİLİTLENDİ

Günlerce süren zamana karşı yarışta, mucizevi kurtuluşlar oldu. Enkaz altından çıkarılan canlar, acıyı hafifletti, milyonlar televizyon ekranlarına kilitlendi.

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