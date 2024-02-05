Depremden bir yıl sonra çekilen öncesi ve sonrası fotoğraflar yürek yaktı!

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Tarihe asrın felaketi olarak geçen o gün; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'ı adeta yerle bir oldu.