Depremde temeli ile birlikte yan yattı! İbretlik binayı görenler fotoğraf çektirmeden geçmiyor

Deprem sonrası sosyal medyada da gündem olan Tuğra apartmanı vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu. Gölbaşı merkez Yavuz Selim Mahallesi 75. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı Tuğra apartmanı özellikle vatandaşların ve yoldan geçen sürücülerin fotoğraf çektirmek için durarak ilgisinin yoğun olduğu binalardan biri oldu.