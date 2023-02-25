Depremde ölenlerin eşi, çocuğu, anne ve babasına emekli aylığı bağlanacak! Emekli aylığı için aranan şartlar neler?

Depremde ölenin yakınlarına emekli aylığı bağlanır mı?

Deprem çok büyük bir yıkım ve can kaybına neden olurken, geride kalanların yarasını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Depremzede vatandaşlara nakdi yardımlar yapılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise, depremzedelere emekli aylığı bağlanabileceğini ancak bunun için bazı şartların yerine getirilmiş olmasının şart olduğunu söyledi.