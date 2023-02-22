Depremde ölen Christian Atsu'nun yazışmaları ortaya çıktı: Ünlü komedyenin paylaşımı yürekleri dağladı!

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi spor kulüplerinde de birçok kayba neden olurken, yıkıcı etkiler yapmıştı. Depremden en çok etkilenen kentlerin başında Hatay gelirken, enkaz altında kalan isimlerden biri de Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu'ydu.