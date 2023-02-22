Depremde ölen Christian Atsu'nun yazışmaları ortaya çıktı: Ünlü komedyenin paylaşımı yürekleri dağladı!
Asrın felaketi olarak tarihe geçen deprem fırtınasının yıktığı Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden isimlerden olan Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu'nun gözyaşlarına boğan Whatsapp konuşması ortaya çıktı. Nijeryalı komedyen Craze Clown, Atsu'nun kendisine maddi yardımda bulunduğunu açıklayarak futbolcunun yolladığı mesajı paylaştı. Ünlü komedyenin pylaşımına düştüğü not ise yürekleri dağladı.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi spor kulüplerinde de birçok kayba neden olurken, yıkıcı etkiler yapmıştı. Depremden en çok etkilenen kentlerin başında Hatay gelirken, enkaz altında kalan isimlerden biri de Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu'ydu.
Felaketin 13. gününde Christian Atsu'dan gelecek iyi haber beklenirken, oyuncunun cansız bedenine ulaşıldı. Menajer Murat Uzunmehmet, enkaz altında kalan Atsu'ya ulaşıldığını ancak Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu ile ilgili yürek burkan haberler gelmeye devam ediyor.
Nijeryalı ünlü komedyen Craze Clown, Atsu'nun kendisine uzun süredir maddi yardımda bulunduğunu açıkladı.