Depremde mahsur kaldı doğum yaptı! 10 gün sonra fark edilen kedi açlıktan yavrusunu yedi

Öncelikle bu depremden etkilenenler başta olmak üzere yaralı ve hasta hayvanlar olduğu zaman 153’e ihbar oluşturduklarında. Olay yerine hemen gidip, oraya, intikal ediyoruz. Onları alıp gerekeni yapıyoruz. Herkesin bu konuda, duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.