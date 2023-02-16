Depremde kızını kaybetmişti! Usta oyuncu yürekleri dağladı: "Babalarından önce ölmemeli çocuklar"
Oyuncu Orhan Aydın'ın depreme Hatay'da yakalanan kızı Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Aydın, kızını son yolculuğuna uğurlamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün Elbistan ilçesinde 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Dokuz saat arayla meydana gelen şiddetli depremler, Kahramanmaraş'ın yanı sıra 9 ilimizde büyük yıkıma neden oldu.
Orhan Aydın, önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu. Daha sonra kızı Eylem ve eski eşi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını açıklayıp, yardım istedi.
Eski eşi Elif Torun Öneren enkaz altından çıkarılan Aydın, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış. Sıra kızımda. Haydi canım benim, haydi diren. Tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" ifadelerini kullandı.
Deprem felaketinin 6'ncı gününde Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'dan acı haber geldi. Hatay'da 36 saat süren çalışmalarının ardından Eylem Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.