Depremde kızını kaybetmişti! Usta oyuncu yürekleri dağladı: "Babalarından önce ölmemeli çocuklar"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün Elbistan ilçesinde 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Dokuz saat arayla meydana gelen şiddetli depremler, Kahramanmaraş'ın yanı sıra 9 ilimizde büyük yıkıma neden oldu.