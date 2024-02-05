Depremde her şeyini kaybetti, bir tek oğlunun kramponlarına üzüldü

“Beni 3 saat sonra enkaz altından çıkardılar”

Deprem anında evde yalnız olduğunu ve 3 saat sonra enkaz altından kurtarıldığını anlatan esnaf Ali Fırat, “Anlatması da yaşaması da çok zor gece saat 04.27’de uyanıktım. Baktım yer sallandı, karşıda akvaryum vardı su döküldü. ‘Bismillah’ dedim kanepenin önüne uzandım, kulaklarımı kapattım o anda bina çöktü. Onu hatırlamıyorum enkazın altındaydım, kanepenin üzerine tavan çöktü. Uyanınca toz ve toprağın içindeydim, bağırma seslerini duyuyordum. İnsan çıkacak kadar üzerimdeki tavan delinmişti. Demirler olduğu için çıkamadım, ‘ses ver dediler’ ses verdim toz ve topraktan nefes alamadım. Alttan bağırtı ve feryat figan sesleri geliyordu 3 saat sonra beni çıkardılar. 3 saat öyle geçti ki uyudum mu bayıldım mı bilmiyorum. Psikolojim bozuldu bir şey hatırlamıyorum.