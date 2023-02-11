Depremde enkazdan kurtarılan anne-oğul, birbirine hastanede kavuştular

“Oğlumu bulamadım çok endişelendim”

Anne Eysem Açıkgöz, Hatay’da depreme uyku esnasına yakalandıklarını belirterek, “Bekir de kucağımda yanımda yatıyordu. Depremde yatağımızla birlikte alt kata düştük. 36 saat enkaz altında kaldık. Pencereden sesimizi duyurmaya çalıştık. Daha sonra İstanbul ekibi oğlumu kurtardılar. 1 saat sonra da beni kurtardılar. Oğlumu kurtardıktan sonra Hatay Araştırma Hastanesi’ne götürmüşler. Ben de oraya gittim fakat oğlumu bulamadım çok endişelendim. Beni Adana Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler. Burada ısrarla oğlumu sordum sağ olsun sosyal hizmetler sorumlusu kardeşimiz onu buldu fotoğraflarını gösterdi. Daha sonra sürpriz yapıp getirdiler” dedi.