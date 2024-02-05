Depremde enkazdan çıkan gazeteci o anları anlattı

Karanlığa düştüm ben ve toprak kokusu geldi. Öldüğümü düşündüm ben. Yan binanın dibine düşmüştüm, belimden yukarısı açıktaydı ve ben tamamen bel altında molozun içindeydim. Bir iki saat boyunca molozun içinde kaldım bana 2 yaşlı bir de genç vatandaş yardım etti. Saatler sürdü çıkmamız. Annem ve babam buradaydı bir anda can havli ile çıkmışlar” dedi.