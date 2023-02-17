Depremde enkaz altında kaldı, 31 yakınını kaybetti! Alişan hastanede ziyaret etti

“Amcam, yengem yine uzaktan akrabalarımız kaybettiğimiz 31 kişi var"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Abdulmelik Toprak, “O sese uyandık zaten biz, uyandığımda koşmaya çalıştık, koşamadık. Yakalanınca belime, ayaklarıma komple üzerime duvar düştü. Annem, babam, ablam, ben 4 kişiydik. İkimiz üniversitede okuduğumuz için tatilden dolayı evdeydik. 6 katlıydı, beşinci kattaydı evimiz, enkaz altında kaldık, 7 saat kaldım, amca çocuklarım kurtardılar. Ölümle burun burunaydık. Çıkınca çok mutlu oldum, bize ses gelmiyordu babam açık bir alan gördü, biz hiçbir şey görmüyorduk. Babam o alana çıktı, ablamla beraber bağırdılar, bizi öyle duyup gördüler. O olmasaydı zordu, görülmezdik. Ağrım vardı diye biraz zorlandım, onun dışında zaman geçti. Korku çoktu, kendi açımdan zor, kurtarılmamız imkansız diyordum ama çok şükür yine de kurtulduk. 4 kişiydik, hepimiz kurtulduk.