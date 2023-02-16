Depremde bulunamayan araçlar ne olacak kasko ödemesi olacak mı?

Bağcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Deprem bölgesinde şu anda hiçbir şirket sigorta yapmıyor. Çünkü hasar olup olmadığının tespiti yapılmadı. Zaten Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) geçtiğimiz günlerde bir yazı yayınladı. 72 saat boyunca bölgede sadece mevcut poliçeler yenilenecektir. Bir kişinin konut poliçesi var, kaskosu var onlar yenileniyor.