Depremde bulunamayan araçlar ne olacak kasko ödemesi olacak mı?
Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç da zarar gördü. Hurdaya dönen binlerce araç, belediyeye ait asfalt işleme tesislerinin bulunduğu alanda toplandı. Peki bulunamayan araçlar için kasko ödemesi yapılacak mı? Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı merak edilenleri cevapladı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde çok sayıda araç, yıkılan binaların enkazı altında kaldı. Cadde ve sokak aralarında hurdaya dönen araçlar, vinçlerle kamyonlara yüklenerek Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Metesa mevkisinde bulunan belediyeye ait asfalt işleme tesisine getirilerek boş alanda toplanıyor.
Depremzedeler, Trafik Tescil Müdürlüğü'nden belge alarak hasar gören araçlarını veya içindeki özel eşyalarını teslim alabiliyor. Peki bulunamayan araçlar için kasko ödemesi yapılacak mı? Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı merak edilenleri cevapladı.
Bağcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Deprem bölgesinde şu anda hiçbir şirket sigorta yapmıyor. Çünkü hasar olup olmadığının tespiti yapılmadı. Zaten Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) geçtiğimiz günlerde bir yazı yayınladı. 72 saat boyunca bölgede sadece mevcut poliçeler yenilenecektir. Bir kişinin konut poliçesi var, kaskosu var onlar yenileniyor.
Ama yeni poliçelerin yapımı durduruldu. Hasar tespitleri yapılıp evin, aracın, iş yerinin sağlam olduğu belgelendikten sonra ancak yapılabilir.