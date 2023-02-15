Depremde annesini kaybetti, hayata tutundu! Minik Öykü’nün gülüşü yürek sızlattı
HATAY’daki depremin 2. günü göçük altında annesinin cansız bedenin ardından 5 saatlik uğraş sonucu çıkartılan 4 yaşındaki Öykü’nün yüzündeki gülüş hem sevindirdi hem de yürekleri sızlattı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremin en çok yıkıma neden olduğu iller arasında yer alan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan binada depremin ikinci günü süren arama kurtarma çalışmalarında iki kişin sağ ve bir kadının cansız bedeni çıkarıldı.
Çalışmaların devam ettiği esnada bir çocuk sesinin gelmesi üzerine bölgede bulunan AFAD Denizli gönüllü ekibi, sesin geldiği noktaya yöneldi.
Çalışmaların 5 saat boyunca aralık vermeden sürdüren Denizlili gönüllüler, çabalarının ardından 4 yaşındaki Öykü Ada Kılınç’a ulaştı. Enkazdan açılan küçük deliklerden çıkartılan Öykü’nün yaşam dramı ise kendisinden önce çıkartılan annesinin cansız bedeni oldu.