Deprem yaralarını saracak ikinci paket: 2.8 milyar lira bu ay ödenecek! İşte yeni destekler...
KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıcı hasara neden olan depremin ardından devlet yaraları sarmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararname ve tebliğlerle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yeni önlemler devreye alındı. İşte yeni destekler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararname ve tebliğlerle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yeni önlemler devreye alındı. Acil destek yardımı, kira, taşınma, sosyal güvenlik destekleri başta olmak üzere 31 Temmuz'a kadar kamu kurumlarınca yapılacak ödemelerde "borcu yoktur" yazısı aranmayacak.
BANKA YARDIMLARINA MUAFİYET
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi. Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların AFAD'a olağanüstü hal süresince yapacağı bağış ve yardımlar mevcut sınırlamalara dahil edilmeyecek. Mevcut uygulamada bankaların bir mali yılda yapabileceği bağış miktarı banka özkaynaklarının binde 4'ünü aşamıyor. Kararnameyle bu sınır kaldırılmış oldu.
"BORCU YOKTUR" İSTENMEYECEK
Depremler nedeniyle kamu kurumlarının yapacakları ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 31 Temmuz'a kadar yapılacak ödemeler için aranmayacak. Bu belge mevcut uygulamada resmi işlemler için vergi mükellefi olan vatandaşlardan talep ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğe göre sosyal güvenlik destekleri, kira, taşınma desteği gibi ödemelerde "borcu yoktur" belgesi aranmayacak.
HAYVAN BAŞINA 500 LİRA
Deprem bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, 6 Şubat-31 Aralık döneminde bir defaya mahsus yem desteği verilecek. Büyükbaş için hayvan başına (sığır, manda) 500 lira, küçükbaş için hayvan başına (koyun, keçi) 50 lira destekleme ödemesi yapılacak. Bu destek Hayvancılık Bilgi Sistemi içinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilere, sisteme kayıtlı hayvan sayılarını aşmamak ve üst sınırı Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmek üzere yem desteği verilecek. Karar 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.