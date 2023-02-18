Deprem yaralarını saracak ikinci paket: 2.8 milyar lira bu ay ödenecek! İşte yeni destekler...

HAYVAN BAŞINA 500 LİRA

Deprem bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, 6 Şubat-31 Aralık döneminde bir defaya mahsus yem desteği verilecek. Büyükbaş için hayvan başına (sığır, manda) 500 lira, küçükbaş için hayvan başına (koyun, keçi) 50 lira destekleme ödemesi yapılacak. Bu destek Hayvancılık Bilgi Sistemi içinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilere, sisteme kayıtlı hayvan sayılarını aşmamak ve üst sınırı Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmek üzere yem desteği verilecek. Karar 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.