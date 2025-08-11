Deprem ve artçı sarsıntılar gece boyu sürdü! Sındırgı havadan görüntülendi...
6.1 büyüklüğündeki depremin vurduğu Balıkesir Sındırgı ilçesinde 16 binada yıkım meydana geldi. Depremin yarattığı tahribat gün ağarınca ortaya çıkarken, bölgenin son hali drone ile görüntülendi. Öte yandan; depremin ardından 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedilirken; Sındırgı'da 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.
TAHRİBAT GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Bölgede çok sayıda ev ağır hasar görürken depremin yarattığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Drone ile kaydedilen görüntülerde birçok evin yıkıldığı dikkatlerden kaçmadı.
16 YIKIK BİNA VAR
İçişleri Bakanı Yerlikaya, enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Deprem sonucu 29 kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır olmadığını ifade eden Yerlikaya, Sındırgı'da 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu, içinde yaşam olan 4 binadan kişilerin sağ salim dışarı çıktıklarını bildirdi.
ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
Öte yandan; 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar da devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre saat 23.49 itibarıyla ilçede en büyüğü 4.6 olmak üzere 100 artçı sarsıntı kaydedildi.