Deprem ve artçı sarsıntılar gece boyu sürdü! Sındırgı havadan görüntülendi...

16 YIKIK BİNA VAR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Deprem sonucu 29 kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır olmadığını ifade eden Yerlikaya, Sındırgı'da 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu, içinde yaşam olan 4 binadan kişilerin sağ salim dışarı çıktıklarını bildirdi.