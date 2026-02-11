Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan ezberleri bozacak açıklama! "İstanbul'da risk kalmadı"

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem için yeterli stres birikimi olmadığını savundu. Özellikle Adalar segmentinin pasif durumda olduğunu belirten Üşümezsoy, "İstanbul’da deprem riski bitti. Adalar hattı ölü bir faydır" diyerek, bu bölgedeki korkunun bilimsel temelden uzak olduğunu iddia etti.