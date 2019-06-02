Deprem uzmanı açıkladı! Deprem büyük Marmara depremini tetikler mi?
Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, bugün Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde kaydedilen depremin olası Marmara Depremi için yer, büyüklük ve oluşum karakteri açısından öncü olmadığını söyledi.
2 Haziran Pazar günü öğleden sonra gerçekleşen depremi değerlendiren Dr. Gündoğdu, bu sarsıntının Düzce ve Gölcük depremlerinden sonra bölgede oluşan ‘Olağan depremlerden’ biri olduğunu belirtti.
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Depremi değerlendiren Dr. Gündoğdu, bu sarsıntının Düzce ve Gölcük depremlerinden sonra bölgede oluşan ‘Olağan depremlerden’ biri olduğunu belirtti.
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Kısa süre sonra evlerine dönmüşlerdir. Bu bir öncü deprem niteliğinde değil. Öncü deprem daha küçük depremlerin arkasından gelir
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Bir seri yapması lazım. O nedenle bölgedeki depremlerden biri olarak değerlendiriyoruz.
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