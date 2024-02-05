Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak!

Büyük depremler her zaman olmaz. Son 100 yılda 20 tane büyük deprem oldu. Son 100 yılda Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda (KAF) yaklaşık 10 adet deprem oldu. Büyük deprem için büyük enerji birikimi gerekiyor. 5 büyüklüğündeki deprem ile 7 büyüklüğündeki deprem arasında yaklaşık 5 bin kat enerji farkı var o yüzden çok kolay olmuyor. O enerjinin birikmesi lazım.