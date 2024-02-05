Deprem uzmanı açıkça uyardı! İstanbul depreminde 2 ilçe denize kayacak!
Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde önemli uyarılarda bulundu. Depremden etkilenen bölgelerde yeni bir deprem beklenmediğini söyleyen Hurşit Canlı, büyük İstanbul depreminden en çok etkilenecek 2 ilçeyi açıkladı. İzmir'de olası depremin büyüklüğünü açıklayan Canlı, Türkiye'de büyük depremin meydana geleceği 6 bölgeyi de sıraladı.
6 Şubat 2023'te 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 150 binden fazla kişinin yaralandığı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketinin yıl dönümünde depremlere karşı yeni uyarılar geldi.
TGRT Haber'de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına konuk olan Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı, olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeleri açıkladı. İstanbul'da zemini zayıf olan bölgeleri sıralayıp 2 ilçeye dikkat çeken Hurşit Canlı, Türkiye genelinde deprem beklenen bölgeleri de işaret etti.
"Maraş, hatay civarinde yeni deprem bekleniyor"
"Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay bölgesinde artık büyük deprem beklemiyoruz. Bu bölgenin fayları fazlasıyla kırıldı. Ama 4-5 büyüklüğündeki depremler bir ya da bir buçuk yıl kadar devam eder.
Büyük depremler her zaman olmaz. Son 100 yılda 20 tane büyük deprem oldu. Son 100 yılda Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda (KAF) yaklaşık 10 adet deprem oldu. Büyük deprem için büyük enerji birikimi gerekiyor. 5 büyüklüğündeki deprem ile 7 büyüklüğündeki deprem arasında yaklaşık 5 bin kat enerji farkı var o yüzden çok kolay olmuyor. O enerjinin birikmesi lazım.