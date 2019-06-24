Deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'ye kritik uyarı
Deprem tahmincisi olarak bilinen Frank Hoogerbeets yine Türkiye'yi korkutacak uyarılarda bulundu.
Deprem tahminlerinin doğru çıkması ile dünya çapında deprem kahini olarak üne kavuşan Frank Hoogerbeets, internet sitesi ve video kanalları üzerinden deprem tahminlerini paylaşıyor. Hollandalı deprem tahmincisi Denizli, Acıpayam'da 20 Mart günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem için de bir hafta öncesinde uyarıda bulunmuştu.
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 22 Haziran tarihinde, 23-25 Haziran tarihleri arasında 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklediğini duyurmuştu.
22 Haziran'da yayınladığı yeni videoda Hoogerbeets, 24 Haziran'da Merkür, Güneş ve Uranüs'ün ve 23 Haziran'da da Venüs, Dünya ve Jüpiter'in aynı hizada olduğuna dikkat çekmiş ve bu tip bir dizilimin ciddi ölçekte depremin habercisi olabileceğini söylemişti.
Tıpkı diğer tahminler gibi Frank Hoogerbeets'in yeni tahmini de doğru çıktı ve bugün Endonezya'nın Maluku eyaletinde, 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.