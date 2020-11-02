Deprem sonrası paylaşımıyla Demet Akalın'ı kızdıran Aleyna Tilki sessizliğini bozdu
İZMİR depremi sonrası kendi fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki'ye Demet Akalın'dan tepki gelmişti, cevap geldi.
Demet Akalın, Türkiye’yi yasa boğan İzmir depremi sonrasında sosyal medya hesaplarında sadece yardım kampanyalarıyla ilgili paylaşımlar yapmak gerektiğini savundu.
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Akalın, Instagram profilinde gündem dışı bir şekilde kendi fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki’ye de tepki gösterdi.
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Demet Akalın, Tilki’nin gönderisine ''Resimden çok şu AKUT’u paylaşsan inan faydası olur'' yorumunu yazdı ve binlerce beğeni aldı.
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Akalın’ın yaptığı yorumu haklı bulanların yanı sıra tepki gösterenler takipçiler de oldu.
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