Deprem sonrası milyonluk daireler mezar oldu: Fiyatı dudak uçuklatıyordu!

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, depremde en çok hasarın mahallesinde yaşandığını belirterek, “Mahallemiz Adana’nın en nezih, en seçkin ve en pahalı mahallesiydi. Depremden önce başlangıçta daire fiyatları 4-5 milyondu. Bir süre önce de daire fiyatları 7-8-10 milyona kadar çıktı.