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Deprem sonrası milli yas ilan edildi! Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

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Deprem sonrası milli yas ilan edildi! Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan milli yas ilan edilmesine ilişkin genelgenin ardından tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Deprem sonrası milli yas ilan edildi! Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

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Deprem sonrası milli yas ilan edildi! Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar Türk bayrağının yarıya indirileceği belirtildi.

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Deprem sonrası milli yas ilan edildi! Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm yurttaki kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

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Deprem sonrası milli yas ilan edildi! Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
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