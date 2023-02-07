Deprem sonrası milli yas ilan edildi! Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.