Deprem sonrası herkes akın etti! İlçenin nüfusu bir anda iki katına çıktı

Hiçbir bina yıkılmadı: Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu kendi ilçelerinde de yoğun bir şekilde depremin hissedildiğini ama binaların en fazla 4 katlı olması zemin yapısı nedeni ile ilçede yıkılan bina olmadığını kaydetti.