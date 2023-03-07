Deprem sonrası herkes akın etti! İlçenin nüfusu bir anda iki katına çıktı
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremleri yoğun hisseden ilçede yıkılan bina olmadı. Depreme karşı güvenilir olduğu düşünülen ilçeye Gaziantep ve Adana'dan gelenler oldu. İlçenin nüfusu bir anda iki katına çıktı.
Osmaniye'ye 57 kilometre uzaklıkta ola Sumbas ilçesi 6 Şubat’ta yaşanan depremde yapıların yıkılmamasının ardından kent merkezi ve çevre illerden göç alarak ilçe nüfusunu ikiye katladı.
Hiçbir bina yıkılmadı: Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu kendi ilçelerinde de yoğun bir şekilde depremin hissedildiğini ama binaların en fazla 4 katlı olması zemin yapısı nedeni ile ilçede yıkılan bina olmadığını kaydetti.
Demiroğlu, depremin ardından vatandaşlar tarafından ilçenin güvenli bulunduğu için yoğun bir şekilde göç aldığını ifade etti.
Demiroğlu, " Depremi bizlerde yaşadık. Bizim yaşadığımız bölgenin deprem fay hattına uzak olmasına rağmen şiddetli bir şekilde hissettik.