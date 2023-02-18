Deprem sonrası görenler şoke oldu! 5 katlı binanın altından sokak geçiyor: Bu nasıl apartman?

Altından sokak geçen Aydoğan Apartmanı’nın tehlikeli olabileceğini belirten çevre sakini İbrahim Kaya, “Gördüğüm kadarıyla bina tehlikeli. Benzer binalar farklı şehirlerde de var. İyi, sağlam yapıldıysa belki bir şey olmaz ama nasıl yapıldığını bilemiyoruz. Eğer bina zamanında sağlam yapılmadıysa problem çıkartabilir” dedi.