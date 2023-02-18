Deprem sonrası görenler şoke oldu! 5 katlı binanın altından sokak geçiyor: Bu nasıl apartman?
SAMSUN'da altından sokak geçen 5 katlı apartman, Kahramanmaraş depremi ile tekrar akıllara geldi. Görenlerin bu nasıl apartman diye sorduğu bina ile ilgili açıklama yapan ve tehlikeli binalara karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan Sinan Sinkaya ise “Binanın altından sokak geçiyor. Böyle tehlike arz eden binalarla ilgili mutlaka önlem alınmalı" dedi.
İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor.
Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 11 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu.
Altından sokak geçen apartman, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından tekrar akıllara geldi. Vatandaşlar, söz konusu bina gibi tehlike arz edebilecek binalara karşı önlem alınmasını istedi.
Altından sokak geçen Aydoğan Apartmanı’nın tehlikeli olabileceğini belirten çevre sakini İbrahim Kaya, “Gördüğüm kadarıyla bina tehlikeli. Benzer binalar farklı şehirlerde de var. İyi, sağlam yapıldıysa belki bir şey olmaz ama nasıl yapıldığını bilemiyoruz. Eğer bina zamanında sağlam yapılmadıysa problem çıkartabilir” dedi.