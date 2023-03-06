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Deprem sonrası barajda meydana geldi! Malatya’da ürküten görüntü

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Deprem sonrası barajda meydana geldi! Malatya’da ürküten görüntü

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen Sultansuyu Barajı üzerinde iki metre derinliğinde yarıklar oluştu.

Deprem sonrası barajda meydana geldi! Malatya’da ürküten görüntü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da büyük hasara neden olurken, yaklaşık bin 400 kişi hayatını kaybetti 7 bine yakın kişi ise yaralandı.

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Deprem sonrası barajda meydana geldi! Malatya’da ürküten görüntü

Büyük yıkımın yaşandığı Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Barajı üzerinde ise devasa yarıklar oluştu.

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Deprem sonrası barajda meydana geldi! Malatya’da ürküten görüntü

Sultansuyu Barajı'ndaki ürkütücü görüntü kameralara yansıdı.

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Deprem sonrası barajda meydana geldi! Malatya’da ürküten görüntü

6 Şubat 13.24'te Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası oluştuğu belirtilen yarıklar görenleri ürkütürken bölgede deprem sonrası incelemede bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Sultansuyu Barajı'nın özellikle gövde aksı bölümünde hasarın oluştuğunu, yer yer çatlakların yanında kesit içerisinde de farklı tabakalarda açılmaların olduğunu belirmişti.

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