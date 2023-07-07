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Deprem sonrası araç mezarlığına dönmüştü! Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu: 30 gün süre verildi!

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Deprem sonrası araç mezarlığına dönmüştü! Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu: 30 gün süre verildi!

Depremin vurduğu Hatay’da enkazdan çıkarılarak muhafaza altına alınan araçlardan 780 tanesinin şase numaralarından tespitleri yapıldı. Hak sahiplerinin, 30 gün içerisinde araçlarını alabileceği ifade edildi.

Deprem sonrası araç mezarlığına dönmüştü! Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu: 30 gün süre verildi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti.

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Deprem sonrası araç mezarlığına dönmüştü! Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu: 30 gün süre verildi!

 Hatay’da binlerce araç, enkaz altında kalarak hurda yığınına döndü. Enkazda kalan araçlar, Hatay Valiliği tarafından genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla Antakya’da 3 farklı noktada muhafaza altına alındı. 

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Deprem sonrası araç mezarlığına dönmüştü! Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu: 30 gün süre verildi!

Araçların muhafaza altında bulunduğu alanlarsa adeta araç mezarlığına döndü.

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Deprem sonrası araç mezarlığına dönmüştü! Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu: 30 gün süre verildi!

Görünümüyle Hataylıları üzen yüzlerce araçtan 780 tanesinin akıbeti belli oldu.

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