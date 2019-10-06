Deprem sırasında ağlatmışlardı! İstanbul Emniyet Müdürü maça davet etti

26 Eylül Perşembe günü yaşanan ve kent genelinde hissedilen 5,8 şiddetindeki deprem sırasında Sultangazi'deki okullarının bahçesine çıkarken sınıflarındaki engelli arkadaşlarına yardımcı olan Çelik ve Yalçın ile engelli arkadaşları Başkaya, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın daveti üzerine Beşiktaş - Alanyaspor maçını izlemek için bir araya geldi.