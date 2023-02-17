Deprem sevgilisini aldı Survivor Aşkım Burçe'nin sözleri yürekleri dağladı: O güne kadar bekle beni
Survivor yarışmasıyla tanınan Aşkım Burçe, deprem felaketinde sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı kaybetti. Sevgilisi Yiğit Can'ı toprağa vereli 1 hafta olan Aşkım Burçe'nin sosyal medya paylaşımındaki ifadeleri yürekleri dağladı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sebep oldu. 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremde yitirdiğimiz binlerce can kaybı, ülkemizi yasa boğdu. 'Survivor' yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı.
Aşkım Burçe Tunay, sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı toprağa vermesinin üzerinden bir hafta geçmesinin ardından yeni bir paylaşımda bulundu.
Sevgilisiyle çekilen pozlarını kolajlayarak paylaşan Aşkım, şu duygusal sözlere yer verdi:
"1 hafta, geçirdiğim 23 seneden daha uzun"
"Bugün seni kendi ellerimle toprağın altına koymamın üzerinden tam bir hafta geçti. Bana sorarsan eğer, 23 senedir yaşıyorsam, geçirdiğim tüm zamanlardan daha uzun...