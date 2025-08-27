BIST 11.359
Deprem riski en çok o ilçelerde var! İstanbul'da yaşayanlar dikkat...

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları milyonları korkuturken, İstanbul'da deprem riskinin en fazla olduğu ve depremi en fazla hissedecek ilçeler ve semtler belli oldu.

"Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusu milyonlarca insan merak ediyor. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uzman isim peş peşe açıklamalarda ve uyarılarda bulunurken beklenen depremin 7 büyüklüğünden fazla olacağını belirtiyor. 

Uzman isim korkutan uyarı sonrası vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor. 

 İŞTE ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER...

Beşiktaş

Ortaköy Dereboyu

İstinye çukuru

Tarabya çukuru

Üsküdar çukuru

Beylerbeyi çukuru

Küçüksu çukuru

Paşabahçe-Beykoz çukuru

Salıpazarı

Ortaköy (dolgu olan kesimleri)

Tophane

Eyüp

Alibeyköy

Sütlüce

Balat

