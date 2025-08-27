Deprem riski en çok o ilçelerde var! İstanbul'da yaşayanlar dikkat...
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları milyonları korkuturken, İstanbul'da deprem riskinin en fazla olduğu ve depremi en fazla hissedecek ilçeler ve semtler belli oldu.
"Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusu milyonlarca insan merak ediyor. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uzman isim peş peşe açıklamalarda ve uyarılarda bulunurken beklenen depremin 7 büyüklüğünden fazla olacağını belirtiyor.
Uzman isim korkutan uyarı sonrası vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor.
İŞTE ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER...
Beşiktaş
Ortaköy Dereboyu
İstinye çukuru
Tarabya çukuru
Üsküdar çukuru
Beylerbeyi çukuru
Küçüksu çukuru
Paşabahçe-Beykoz çukuru
Tophane
Salıpazarı
Ortaköy (dolgu olan kesimleri)
Eyüp
Alibeyköy
Sütlüce
Balat