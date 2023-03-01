Deprem Reis! 12 yıldır 5 ayrı depremi depremin merkezi illerde yaşadı! "Bizim şehre gelme" diye yalvarıyorlar

Saatçi’nın depremle ilk karşılaşması 2011 yılında Van’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremle oldu. Van’daki deprem Muş’un Bulanık ilçesini de etkiledi. O sırada Bulanık ilçesinde lise üçüncü sınıf öğrencisi olan Saatçi, depreme sınıfta yakalandı. Saatçi’nın yaşadığı ikinci büyük deprem ise 24 Ocak 2020 yılında Elazığ’da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem oldu. Saatçi o sırada Malatya’ya arkadaşını ziyarete gitmişti.