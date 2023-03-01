Deprem Reis! 12 yıldır 5 ayrı depremi depremin merkezi illerde yaşadı! "Bizim şehre gelme" diye yalvarıyorlar
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler Gaziantep’te de büyük yıkıma neden oldu. Gaziantep'te Din Kültürü Öğretmeni olan Cüneyt Saatcı, 12 yıldır Türkiye’nin farklı şehirlerinde meydana gelen 5 ayrı depremi de yerinde yaşadı. Sosyal medyada adı ‘Deprem Reyiz’e çıkan Saatçi, başından geçenleri anlatırken, sosyal medya yorumları yıkılıyor...
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı, 45 binden fazla insan hayatını kaybetti. İşte o depreme Gaziantep'te yakalanan isimlerden birisinin hikayesi ise "yok artık" dedirtecek cinsten. Gaziantep Şehit Kamil Selimiye Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan 27 yaşındaki Cüneyt Saatçi, bugüne kadar 5 büyük depremi depremin merkezi şehirlerde yaşadı.
Saatçi’nın depremle ilk karşılaşması 2011 yılında Van’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremle oldu. Van’daki deprem Muş’un Bulanık ilçesini de etkiledi. O sırada Bulanık ilçesinde lise üçüncü sınıf öğrencisi olan Saatçi, depreme sınıfta yakalandı. Saatçi’nın yaşadığı ikinci büyük deprem ise 24 Ocak 2020 yılında Elazığ’da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem oldu. Saatçi o sırada Malatya’ya arkadaşını ziyarete gitmişti.
Maraş depremine 3. katta yakalandı
Üçüncü büyük depremi 30 Kasım 2020 tarihinde İzmir’de yaşayan Saatçi, o dönem KPSS öğrencisiydi. İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremde Saatçi evdeydi. Cüneyt Saatçi’nın hissettiği dördüncü deprem ise Kahramanmaraş’taki 7.7 büyüklüğündeki deprem oldu. Gaziantep’in Şehit Kamil ilçesine öğretmen olarak atanan Saatçi, 12 katlı bir sitenin 3. katında oturuyordu. Saatçi ev arkadaşıyla güçlükle binadan çıktı.
Attığı o tweetle 'Deprem Reyiz' oldu
7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme Adıyaman yolunda yakalanan Cüneyt Saatçi, "2011 yılındaki 7,2 Van depremine Muş’ta yakalandım. 2020 yılındaki 6,8 Elazığ depremine Malatya’da öğrenci iken yakalandım. 2021 yılındaki İzmir depremine İzmir’de KPSS’ye hazırlanırken yakalandım. Tam her şey bitti derken Antep’te atanıp 7,7-,6,6-7-4 depremlerine yakalanmam şoku" paylaşımıyla tüm Türkiye'nin "Deprem Reyiz"i oldu.