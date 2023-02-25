Deprem oraya doğru ilerliyor! Uzmandan ard arda iki bölgeye ciddi uyarı
İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Semir Över geliyor. Doğma büyüme Hataylı olan Prof. Dr. Över, 7.7 büyüklüğündeki deprem, Sürgü Fayı üzerinde oluşan 7.6 büyüklüğündeki sarsıntı ile 6.4’lük Samandağ depreminden sonra sismik aktivite ve olasılıkları hakkında bilgi verdi.
Hatay başta olmak üzere Adana ve Kahramanmaraş’ın olduğu Doğu Akdeniz havzasındaki fay ve deprem riskini en iyi bilen isimlerin başında İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Semir Över geliyor.
oğma büyüme Hataylı olan Prof. Dr. Över, 7.7 büyüklüğündeki deprem, Sürgü Fayı üzerinde oluşan 7.6 büyüklüğündeki sarsıntı ile 6.4’lük Samandağ depreminden sonra sismik aktivite ve olasılıkları anlattı.
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illiyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; “Gerek ilk deprem gerekse büyük artçısı ikinci büyük deprem ve nispeten küçük artçıların dağılımına bakıldığında depremin kuzeye doğru ilerlediğini görüyoruz” diyen Prof. Dr. Över, şu tespitleri sıraladı: “7.7 Büyüklüğündeki depremin odak mekanizmasına bakıldığında ilk kırılmanın Doğu Anadolu Fay Zonu’nun (DAFZ) güneyinde yer alan Pazarcık segmentinin güney ucu ile Amanos Fayının kuzey ucu arasında meydana geldiği ve kuzey doğuya doğru hareketine devam ettiği anlaşılmıştır.
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Deprem bölgesinden çekilen hava görüntüleri bunu doğrulayacak açıklıkta. Depremin Pazarcık segmenti üzerinde yaklaşık 7 metrelik bir yer değiştirme gözlenmiştir.
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Hatay’ı etkileyen levha sınır fayı niteliğindeki 3 faydan birisi olan Amanos Fayı üzerinde biriken enerjinin bir kısmı açığa çıkmış oldu. Bu fay üzerinde geriye kalan ve açığa çıkmamış olan enerjinin beklenen büyüklükte bir deprem üretme potansiyelinden şimdilik uzak olduğu söylenebilir.”
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SİSMİK BOŞLUK VAR’
Kıbrıs-Antakya Transform Fayı enerjisini geçtiğimiz gün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ile boşalttığnı sözlerine ekleyen Prof. Dr. Över, “Bu deprem ile fayın Samandağ tarafı kırıldı. Batı tarafı yani Kıbrıs’ın güneyi-güney batısı benzer büyüklükte bir deprem üretecek potansiyelde olduğunu söyleyebiliriz.
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Hatay’ı etkileyen ve henüz kırılmayan Kızıl Deniz’den itibaren kuzeye doğru Antakya’ya kadar uzanan Ölü Deniz Fayı’nın üzerinde sismik boşluk olduğunu belirtmek gerekir” dedi.
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KARATAŞ FAYINDAKİ SİSMİK BOŞLUK DİKKATE ALINMALI
Adana’da birkaç aktif fayın olduğunu söyleyen Över, “Bunlardan Ceyhan Fayı 1998 yılında 6.2 büyüklüğündeki deprem üretti. Ancak aradan 22 yıl geçti ve fay enerji biriktirmeye devam ediyor.
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Bu fayın dışında güneybatıda Karataş’tan başlayan kuzeydoğuda Osmaniye üzerinden devam eden Karataş-Osmaniye Fayı uzun zamandır büyük bir deprem üretmedi. Bu fay üzerindeki devam eden sismik boşluk dikkate alınmalı.
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Bu fayın dışında güneybatıda Karataş’tan başlayan kuzeydoğuda Osmaniye üzerinden devam eden Karataş-Osmaniye Fayı uzun zamandır büyük bir deprem üretmedi. Bu fay üzerindeki devam eden sismik boşluk dikkate alınmalı.
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GündemMTA'dan flaş deprem raporu! 6.4'lük deprem potansiyeli var
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HaberlerGündem HaberleriMTA'dan flaş deprem raporu! 6.4'lük deprem potansiyeli var
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MTA'dan flaş deprem raporu! 6.4'lük deprem potansiyeli var
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 20 Şubat’ta Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili saha gözlemleri ve değerlendirmelerini paylaştı.
• 25 Şubat 2023 - 10:57• Son Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 11:00
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Depremin yerel saat ile 20.04’te 16 kilometre derinlikte meydana geldiği hatırlatılırken, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ve 7 bini aşan artçı deprem sırasında hasar alan bazı binaların da Hatay depremiyle yıkıldığı belirtildi.
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ARTÇI DEPREMLER
Defne merkezli depremin ardından geçen yaklaşık 20 saatlik süre içerisinde, büyüklükleri 3,0 ile 5,2 arasında değişen bir dizi depremin meydana geldiği kaydedilerek, “Söz konusu depremin kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu kuzeybatıya eğimli sol yanal doğrultu atım bileşenli verev atımlı bir normal faydan kaynaklandığı değerlendirilmiştir.
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Ana depremin odak mekanizma çözümleri, ana ve artçı depremlerin dizilimleri Defne depreminin kaynak fayının Antakya Fay Zonu’nun kuzey bölümü olabileceğine işaret etmektedir” denildi.
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YÜZEY KIRIĞI YOK
Antakya Fay Zonu üzerinde herhangi bir yüzey faylanmasının gelişip gelişmediğinin araştırılması amacıyla 21 Şubat’ta havadan ve yerden arazi incelemelerinin gerçekleştirildiği ifade edilirken, şu tespitte bulunuldu:
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“Havadan tetkiklerde herhangi bir yüzey kırığı izi görülmemiştir. Fay zonunun tamamı boyunca, kuzeyde Nacar dağı eteklerinden güneyde Yayladağı batısına kadar olan bolümde toplam 26 lokasyonda yapılan yerinde incelemelerde bu depremde herhangi bir yüzey kırılmasının meydana gelmediği anlaşılmıştır.
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Türkiye’de meydana gelen ve yüzey kırığı oluşturmuş depremler değerlendirildiğinde doğrultu atımlı faylarda 7,0 ve daha büyük depremlerin, normal faylarda ise 6,0 ve daha büyük depremlerin yüzey kırığı oluşturduğu görülmektedir
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Buna ilaveten depremin odak derinliğinin 16 kilometre olması, odaktan yüzeye doğru deprem dalgalarının göreli olarak sönümlenmesine ve topografyada bir yüzey kırığına dönüşmemesine neden olmaktadır.”
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‘KUZEYDEKİ SİSMİK ENERJİ BOŞALDI’
Bazı özel jeolojik koşullarda ana şoku takip eden birkaç gün içerisinde artçı şoklar ile deformasyonun yüzeye yansımasının söz konusu olabileceğine işaret edilen raporda, şöyle denildi:
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“Defne (Hatay) depremi toplam 45 kilometre uzunluğundaki Antakya Fay Zonu’nun yaklaşık 22 kilometre uzunluğundaki Kuzey segmentinde meydana gelmiştir. Benzer uzunluktaki Güney segmenti, henüz bu büyüklükte bir deprem üretmemiştir.
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Bu durum gelecekte Antakya fay zonunun Güney segmentinin halen yaklaşık 6,4 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline işaret etmektedir.
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Her iki segmentin birlikte kırılması durumunda, Antakya fay zonunun üretebileceği maksimum deprem büyüklügünün 6,7 olduğu değerlendirildiğinde, 20.02.2023 tarihinde meydana gelen depremin en azından fay zonunun kuzey bölümündeki sismik enerjiyi boşalttığı değerlendirilmektedir.”
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6.4'LÜK POTANSİYEL
Raporda, Antakya fay zonunun güney segmentinin gelecekte yaklaşık 6,4 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyelinin olduğuna dikkat çekilirken, “her iki segmentin birlikte kırılması durumunda, Antakya fay zonunun üretebileceği maksimum deprem büyüklüğünün 6,7 olacağı” tespitine yer verildi.
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illiyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; “Gerek ilk deprem gerekse büyük artçısı ikinci büyük deprem ve nispeten küçük artçıların dağılımına bakıldığında depremin kuzeye doğru ilerlediğini görüyoruz” diyen Prof. Dr. Över, şu tespitleri sıraladı: “7.7 Büyüklüğündeki depremin odak mekanizmasına bakıldığında ilk kırılmanın Doğu Anadolu Fay Zonu’nun (DAFZ) güneyinde yer alan Pazarcık segmentinin güney ucu ile Amanos Fayının kuzey ucu arasında meydana geldiği ve kuzey doğuya doğru hareketine devam ettiği anlaşılmıştır.
Deprem bölgesinden çekilen hava görüntüleri bunu doğrulayacak açıklıkta. Depremin Pazarcık segmenti üzerinde yaklaşık 7 metrelik bir yer değiştirme gözlenmiştir.