Deprem olacak savaş çıkacak! Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetleri
Dünya'nın en önemli kahinlerinden Nostradamus, 2019 yılı için Türkiye'de deprem kehanetinde bulunurken, ufukta bir savaş da var.
16 yüzyılda yaşamasına rağmen Nostradamus'un kehanetleri hala çözülmeye çalışılıyor. Birbirinden ilginç kehanetleri gerçekleşen Nostradamus'un şimdi 2019 yılı kehanetleri konuşulmaya başlandı. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre bakın Türkiye ve Dünya'da neler yaşanacak.
16 yüzyılda yaşayan kahin Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Psişik uzmanı Hamilton-Parker Nostradamus'un 10 ciltlik Nostradamus kitabını tekrar incelmeye aldı. Dünya ve Türkiye'de 2019 yılında neler öngördüğünü açıkladı.
Parker'in kitapta çözdüğü şifrelere göre 2019 yılında Trump’a suikast girişimi ve Ortadoğu’daki silahlı çatışma ihtimali var. Hamilton-Parker yaptığı açıklamada: “Trump Nostradamus’a ikinci dönemde bir suikast girişiminin olacağını öngörüyor. Nostradamus ayrıca Orta Doğu'da bir savaş öngördü. 2019'da bunun ilk sıkıntılarını yaşayacağımızı hissediyorum, ancak savaş tam olmayacak.” dedi.
Psişik uzmanına göre Trump, Başkan Vladimir Putin ile bir çeşit anlaşmaya varacak. Anlaşmayı ise, Başkan Trump’ın Haziran 2018 Kuzey Kore - Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde imzalanan Kuzey Kore’yle yaptığı anlaşma olarak açıkladı ve bu olayın gerçekleştiğini söyledi.