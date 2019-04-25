Deprem olacak savaş çıkacak! Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetleri

16 yüzyılda yaşamasına rağmen Nostradamus'un kehanetleri hala çözülmeye çalışılıyor. Birbirinden ilginç kehanetleri gerçekleşen Nostradamus'un şimdi 2019 yılı kehanetleri konuşulmaya başlandı. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre bakın Türkiye ve Dünya'da neler yaşanacak.