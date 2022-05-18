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Deprem olacak! 4 gün sürecek aman dikkat: Her dediği çıkan Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Deprem olacak! 4 gün sürecek aman dikkat: Her dediği çıkan Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Her dedikleri çıkan astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Murat İpek burç yorumlarını yazdı.

Deprem olacak! 4 gün sürecek aman dikkat: Her dediği çıkan Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Mars ve Neptün birlikte hareket edecekler önümüzdeki 3-4 gün... Bu kendi içinde romantik etkiler barındırsa da, işin aslı romantizm yaşama ihtimalimiz olan kişilere dikkat demek. Büyük hayal kırıklıkları ortaya çıkabilir.

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Deprem olacak! 4 gün sürecek aman dikkat: Her dediği çıkan Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

 En iyi hali: Hassas, savunmasız ve skandallara açık zamanlardayız. En iyi hali ile ruhsal çalışmalar yapmak, ruhunuz için iyi olan şeylere yönelmek için harika zamanlardır.

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Deprem olacak! 4 gün sürecek aman dikkat: Her dediği çıkan Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

İdealize etmeyin: Başka insanlara yardım etmek, hayır ve yardım kuruluşlarına bağışlarda bulunmak için ideal zaman. Fakat bir şeyleri gözünüzde fazla büyütüp, fazla idealize etmeyin. Hayal kırıklığı potansiyeli yüksek

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Deprem olacak! 4 gün sürecek aman dikkat: Her dediği çıkan Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Rüyalar, metafizik, spiritüal: Oldukça sezgisel, şairane, içe dönmeye müsait, romantik ve hiçbir şeyi ciddiye almak istemeyeceğiniz bir ruh hali içinde olabilirsiniz Rüyalar, metafizik ve spiritüal konular ön plana çıkabilir.

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