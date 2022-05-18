Deprem olacak! 4 gün sürecek aman dikkat: Her dediği çıkan Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Her dedikleri çıkan astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Murat İpek burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Mars ve Neptün birlikte hareket edecekler önümüzdeki 3-4 gün... Bu kendi içinde romantik etkiler barındırsa da, işin aslı romantizm yaşama ihtimalimiz olan kişilere dikkat demek. Büyük hayal kırıklıkları ortaya çıkabilir.
En iyi hali: Hassas, savunmasız ve skandallara açık zamanlardayız. En iyi hali ile ruhsal çalışmalar yapmak, ruhunuz için iyi olan şeylere yönelmek için harika zamanlardır.
İdealize etmeyin: Başka insanlara yardım etmek, hayır ve yardım kuruluşlarına bağışlarda bulunmak için ideal zaman. Fakat bir şeyleri gözünüzde fazla büyütüp, fazla idealize etmeyin. Hayal kırıklığı potansiyeli yüksek
Rüyalar, metafizik, spiritüal: Oldukça sezgisel, şairane, içe dönmeye müsait, romantik ve hiçbir şeyi ciddiye almak istemeyeceğiniz bir ruh hali içinde olabilirsiniz Rüyalar, metafizik ve spiritüal konular ön plana çıkabilir.