Deprem nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitimi nasıl yapacak? YÖK 16 soruda açıkladı...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzaktan eğiti kararı berilen üniversitelerde bahar yarıyılı dönemine ilişkin merak edilen 16 soruya yanıt verdi. Buna göre, derslerin teorik kısmı uzaktan eğitim ile yapılırken, uygulamalı kısımları Nisan ayından sonraya bırakılacak. YÖK, nisan ayında hibrit eğitime geçilip geçilmeyeceğini yeniden değerlendirecek. Uzaktan öğretime devam kararı alınırsa uygulamalı eğitimler yaz döneminde yapılacak veya güz dönemine ertelenecek. YÖK'ten 'Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: