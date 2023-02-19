Deprem nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitimi nasıl yapacak? YÖK 16 soruda açıkladı...
KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından KYK yurtlarına depremzedeleri yerleştirmek için üniversiteler tatil edilmiş ve uzaktan eğitime geçilmişti. Üniversitelerde bahar dönemi yarın başlıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremlerin ardından uzaktan eğiti kararı verilen üniversitelerde bahar yarıyılı dönemine ilişkin merak edilen 16 soruya yanıt verdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzaktan eğiti kararı berilen üniversitelerde bahar yarıyılı dönemine ilişkin merak edilen 16 soruya yanıt verdi. Buna göre, derslerin teorik kısmı uzaktan eğitim ile yapılırken, uygulamalı kısımları Nisan ayından sonraya bırakılacak. YÖK, nisan ayında hibrit eğitime geçilip geçilmeyeceğini yeniden değerlendirecek. Uzaktan öğretime devam kararı alınırsa uygulamalı eğitimler yaz döneminde yapılacak veya güz dönemine ertelenecek. YÖK'ten 'Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1- Bahar yarıyılı ne zaman başlayacak?
2022-2023 bahar yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.
2- 2022-2023 bahar yarıyılında eğitim ve öğretim nasıl yürütülecektir?
Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecektir.
3- Uzaktan öğretim tüm bahar yarıyılında mı uygulanacak?
Uzaktan öğretim kararı, 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse YÖK kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.