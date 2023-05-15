Deprem nedeniyle tepe çöktü, iki köyün manzarası değişti!
Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı, aralarındaki tepenin bir bölümünün deprem nedeniyle çökmesiyle manzarası değişen komşu köyler Öğütlü ve Boyundere görüntülendi.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tut ilçesi, 15 Mart'ta yaşanan selde de zarar gördü.
Depremler ve selin ardından, ilçeye bağlı 200 haneli Öğütlü ve 234 haneli Boyundere köylerinin arasında bulunan ve yarıklar oluşan tepenin zemininde çökmeler meydana geldi.
Komşu iki köyün manzarası, tepenin çökmesiyle değişti. Önceden birbirinin görüş açısında olmayan iki köyde yaşayanlar, diğer yerleşim birimini köylerinden görmeye başladı.
Öğütlü Köyü Muhtarı Arif Gürbüz, AA muhabirine, aralarında tepe olduğu için daha önce köylerinden Boyundere'yi göremediklerini söyledi. Gürbüz, aradaki tepenin çökmesiyle manzaralarının değiştiğini, artık karşıdaki köyü görebildiklerini anlattı.