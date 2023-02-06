Deprem mektubu! Lütfen Bay Kemal bir süre gelmesin Bay Başkan bir süre çakmasın...

Önce şunu bilelim.

Sabahtan beri televizyonlarda gördüğümüz, dinlediğimiz, bize anlatılanlardan çok ama çok daha büyük bir felaketle karşı karşıyayız…

En az Gölcük depremi kadar büyük bir felaket bu…

Üstelik Ağustos ayında da gelmedi…

Kışın bütün gücüyle üzerimize çullandığı meşum bir gecede geldi felaket…

Biz deprem konusunda çok acı tecrübeleri olan bir milletiz…

O nedenle geçmiş tecrübelerimize dayanarak çeşitli kesimlere seslenmek istiyorum.

Yerel yöneticiler lütfen size uzatılan mikrofonlar karşısında zaman kabetmeyin

Sayın valiler, belediye başkanları, devletin yerel yöneticileri, yardım ekiplerinin yöneticileri…

Önceki felaketlerde gördük.

Size uzatılan kameraların, sosyal medyanın tuzağına bir kere daha düşmeyin.

Bugün sizin tek bir işiniz var.

Enkazın altındaki insanlara ulaşmak isteyen yardım ekiplerini koordine etmek, hastaneleri çalıştırmak, dışarda kalan insanların barınmasını, soğuktan korunmasını ve hijyenini sağlamak.

Lütfen, her uzatılman kameranın karşısına geçmeyin, işinize konsantre olun.

Merkezi yönetim: Lütfen vaktinizi 'devlet işbaşında' propagandası ile harcamayın

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, büTün bakanlar, iktidar partisi yöneticileri…

Lütfen hepiniz kalkın bölgeye gitmeyin, çünkü çalışmaları engellemekten başka işe yaramıyorsunuz.

Lütfen gereksiz basın toplantıları ile vakit geçirmeyin.

Her dakika bir bakan televizyon ekranlarının karşısına geçip;

“Devletimiz bütün imkan ve kabiliyetiyle duruma hakim” mesajları ile zaman kaybetmeyin.

Bütün zamanınızı, imkanınız, ve kabiliyetinizi enkaz altındaki insanların kurtulması ve hayatın düzenlenmesi için kullanın.

Hepimiz bilelim deprem bizi sadece kışta değil en zayıf ve bölünmüş anımızda yakaladı

Deprem bizi sadece kışta değil, millet olarak da en bölünmüş, en zayıf anımızda yakaladı.

Seçim kampanyasının zirveye gittiği bir noktadayız,

Duygular bilenmiş, hançereler gerilmiş.

Ama bilelim ki, büyük değil , çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız.

Bunu ancak bir “Millet” haline gelerek aşabiliriz.

Yani birbirimize “Çakmayı” bırakalım, birlik olalım.

Özellikle muhalefetin elindeki büyükşehir belediyeleri... Lütfen...

İktidar partisinden olsun, muhalefetten…

Özellikle de elinde büyük imkanlar olan muhalefetin büyükşehir belediyeleri…

Lütfen bütün imkanlarınızı bölgeye sevkedin.

Deprem felaketine uğramayan illerin vatandaşları, yani bizler, bu süre içinde fedakarlığa hazır olmalıyız.

Yakılan bina sayısı çok, ama çok fazla…

Bilelim ki ki sadece AFAD”ın imkanları bunun üçte birine bile yetemez.

Şimdi duygusal bir imece zamanıdır.

Hepimizin kanayan, acıyan yarası orasıdır.

Her mahallenin konuşan kafaları lütfen ağzınıza dilinize hakim olun

Biliyorum, biliyoruz, çünkü birbirimizi tarıyoruz…

Televizyon ekranlarında bir gece önce seçim uzmanı olan konuşan kafalar, bu öğleden itibaren birer deprem uzmanı kesilecek ve ağızlarına geleni söylemeye başlayacaklar.

Yine biliyoruz ki, iktidar mahallesinin konuşan kafaları karşı mahalleye saydıracak, muhalefetinkiler de iktidar mahallesine…

Lütfen biraz makul olun.

Lütfen üç beş haftalığına birbiriniz çakma ihtirasını unutun.

Lütfen üç beş haftalığına bilmediğiniz konular için “Bilmiyoruz” diyecek kadar yürekli, mütevazı ve duyarlı olun.

Lütfen bölgede gece gündüz çalışan insaların kafasını karıştıracak, moralini bozacak sözlerden kaçının…

İktidar mahallesinin bakanları lütfen gelecek yardımlara 'pis elinizi

istemiyoruz' falan gibi iç politika çakmaları yapmayın

Felaket büyük.

Uluslararası yardım şart.

Sadece ekonomik olarak değil, bilgi, teknoloji, araç, gereç, barınak, her şeyi için şart.

Lütfen o dost, bu değil gibi gurur triplerine girmeyin.

Ve şunu asla unutmayın…

Enkaz altındaki insanların trajedisi, sizin gurur ve iç politika hesaplarınızdan çok ama çok daha hayati ve önemlidir.

Uzatılan yardım ellerini itmeyin.

Ve hepimize Lütfen: Sosyal medyanın kara ruhlu reyting manyaklarına prim vermeyelim

Böyle günler bazı insanlar için sosyal medyada şahsi tatmin fırsatları haline gelir.

Kendinden bahsettirmek veya aramıza fitne sokmak için binbir türlü mesaj, twit atılacaktır.

Lütfen bu karanlık insanların emellerine alet olmayalım.

Bu felaket sadece orada yaşayan insanların başına gelmedi…

Şu an hepimizin vicdanı, ruhu, insanlığı enkaz altında.

İki seçenek var: Ya biraz duracağız ya amok koşusuna devam edeceğiz

Evet bu felaket millet olarak bizi en zayıf anımızda yakaladı.

Artık çok kötü olduğu anlaşılan bir başkanlık sistemi daha ilk seçimde hepimizi tarumar etti.

Belki de en kutuplaşmış, birbirimize en ters baktığımız dönemde geldi bu felaket.

Siyasilere sesleniyorum…

Önümüzde iki seçenek var…

Ya bu hakaret, iftira, belden aşağı vuruş ve adaletsiz kampanyayı makul bir seviyeye çekeceğiz…

Daha huzurlu bir seçim yapacağız…

Ya da çakma dozunu daha da arttırıp, enkaz altındaki insanların ahını alacak ve sonunda kimseye hayırı olamayacak bir seçime doğru amok komşusu yapacağız…

Peki ne olacak? Siyasiler bu olgunluğa gelebilecek mi…

Diyorum ki, onlar gelmezse, biz oradan ayrılalım…

Bırakalım amok koşusunu kendi kendilerine yapsınlar.