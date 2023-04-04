Deprem köy evleri böyle olacak! 5 farklı tipte tasarlandı "Sadece ev değil, bir yaşam alanı" diyerek duyurdu

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı, sadece ev değil ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı. Deprem bölgesine yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.