Deprem İstanbul'a doğru göçe başladı! Bolu depremi, İstanbul depremini tetikledi mi?

Bolu'da dün meydana gelen 4.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'u da salladı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul depremi tartışılırken Bolu'nun sallanması, "Bolu depremi İstanbul depremini tetikler mi" tartışması başlattı. Kimi uzmanlar depremin İstanbul'a doğru göçe başladığını ve sıranın İstanbul deprmine gelebileceğini belirtirken, AFAD ve bazı uzmanlar da Bolu depreminin İstanul depremini tetiklemeyeceğini söylüyor. İşte uzmanların İstanbul depremiyle ilgili o açıklamaları...