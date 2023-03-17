Deprem İstanbul'a doğru göçe başladı! Bolu depremi, İstanbul depremini tetikledi mi?
BOLU'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem beklenen İstanbul depremini tetikledi mi?.. Kahramanmaraş depreminin Hatay depremlerini tetiklediği gibi İstanbul'da da yakın zamanda deprem olur mu? Deprem uzmanları ne dedi? Prof. Dr. Abdussamet Arslan'dan korkutan tahmin...
Bolu'da dün meydana gelen 4.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'u da salladı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul depremi tartışılırken Bolu'nun sallanması, "Bolu depremi İstanbul depremini tetikler mi" tartışması başlattı. Kimi uzmanlar depremin İstanbul'a doğru göçe başladığını ve sıranın İstanbul deprmine gelebileceğini belirtirken, AFAD ve bazı uzmanlar da Bolu depreminin İstanul depremini tetiklemeyeceğini söylüyor. İşte uzmanların İstanbul depremiyle ilgili o açıklamaları...
Deprem İstanbul'a doğru göçe başladı
Gazi Üniversitesi DEMAR (Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, "Deprem İstanbul’a doğru göç ediyor. Doğu’dan Batı’ya doğru göç ediyor. İstanbul’a sıranın gelmiş olma olasılığı çok yüksek. İnşallah bu etkileyen bir sarsıntı olmamıştır" dedi.
AFAD: İstanbul'u tetiklemez
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar Bolu'daki deprem için, "Bolu'da meydana gelen 4,8'lik deprem, kuzey Anadolu fay zonuna bağlı, küçük ve kısa bir kol üzerinde meydana geldi. Bu tür çok kısa uzanıma sahip faylar üzerindeki depremlerin Marmara'daki fayları tetiklemesi söz konusu değildir" dedi." dedi.
Bolu depremi büyük kırık üretmez
Deprem uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, “Deprem Bolu kent merkezinin 9 kilometre kuzey batısında 4.5 km uzunluğundaki bir kırık üzerinde oluştu. Bolu’nun kuzeyinden geçen birçok kısa kırıklar var. Bu kırıkların büyük deprem üretmeyeceğinin altını çizmek isterim. Elmalık-Bakacak fay zonu ile ilgili 1999’dan beri spekülasyon yapılıyor ama araştırmaya dayanmayan söylemlere kulak asmayın” dedi.