Deprem Hatay’ın tarihi dokusunu da yerle bir etti! Türkiye'nin ilk camii yıkıldı

Hatay’ın Antakya ilçesindeki tarihi yapılarda ciddi hasar aldı. Bu yapılardan, 1938 yılında inşa edilen Hatay Devleti Meclisi, 18’inci yüzyılda yapılan Antakya Ulu Camii ve 7’inci yüzyılda inşa edilen Türkiye’nin ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami deprem sonrasında yerle bir oldu.