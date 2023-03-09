Deprem fena korkuttu! Yalı sahipleri İstanbul Boğazı'ndan taşınıyor
İSTANBUL'da beklenen büyük depremde en tehlikeli yerler olarak İstanbul Boğazı kıyıları gösteriliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin meydana getirdiği büyük yıkıntı sonrası İstanbul için uyarlar daha sıklaşınca yalı sahiplerini korku sardı. İstanbul Boğazı'nın iki yakasındaki milyon dolarlık yalı sahipleri, başka yerlere taşınmaya başladı...
Kahramanmaraş depremleri ve İstanbul’daki olası deprem nedeniyle yalı sahipleri de Boğaz hattından ayrılmaya başladı. Özellikle yalılarla ilgili yenileme çalışmalarına izin verilmemesi nedeniyle depremde büyük tehlike arz ettikleri konuşulmaya başlandı. Sektör temsilcilerine göre konunun çözümü için bölgedeki yapılara yenileme hakkı getirilmesi gerekiyor.
İstanbul'da bazı ilçeler binalarını yenileyerek olası depreme hazırlanırken, Boğaziçi'nde bulunan yapılar, 1983 yılında getirilen yasak nedeniyle yenileme ve tadilat yapamıyor. 1980 öncesi, mühendislik hizmeti almadan yapılan binaların yoğun olduğu bölgenin, depremde büyük risk altında olduğu ifade ediliyor.
İstanbul’daki yalıların olduğu bölümü de kapsayan ve 1983’te çıkan 2960 sayılı ‘Boğaziçi Kanunu’ gereği buradaki binaların yenilenmesi yasak. Yasak nedeniyle çoğunlukla 1980 öncesi yapılan ve bu kanuna tabii binaların olduğu Arnavutköy, Bebek, Yeniköy, Anadolu Hisarı, Kavacık öngörü alanı, Çengelköy, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Paşabahçe gibi semtlerin depremde büyük risk altında kaldığı belirtiliyor.
Ekonomim‘den Leyla İlhan’ın haberine göre, Kahramanmaraş depreminden sonra kendisini birçok yalı sahibinin aradığını söyleyen Mars Genel Müdürü Hakan Bucak şunları söyledi: