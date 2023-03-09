Deprem fena korkuttu! Yalı sahipleri İstanbul Boğazı'ndan taşınıyor

İstanbul’daki yalıların olduğu bölümü de kapsayan ve 1983’te çıkan 2960 sayılı ‘Boğaziçi Kanunu’ gereği buradaki binaların yenilenmesi yasak. Yasak nedeniyle çoğunlukla 1980 öncesi yapılan ve bu kanuna tabii binaların olduğu Arnavutköy, Bebek, Yeniköy, Anadolu Hisarı, Kavacık öngörü alanı, Çengelköy, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Paşabahçe gibi semtlerin depremde büyük risk altında kaldığı belirtiliyor.