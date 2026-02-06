Deprem bölgesinin simge isimlerindendi! Mesut Hançer şehri terk etti ama...
Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.
Mezarlığa gelenler arasında depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de yer aldı.
Ankara'ya yerleşen ve kızının kabrini ziyaret eden Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil" dedi.
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda hayatını kaybedenler için ziyaretler yapıldı.
Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla tanınan Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla Hançer'in mezarını ziyaret etti.
Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer, deprem sonrası Ankara'ya yerleşti ve 6 Şubat'ta kızlarının mezarını ziyaret için geldi.
Türkiye'nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenler unutulmadı. Gecenin karanlığına ve soğuk havaya rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.