BIST 13.526
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.800,79

Deprem bölgesinin simge isimlerindendi! Mesut Hançer şehri terk etti ama...

|
Deprem bölgesinin simge isimlerindendi! Mesut Hançer şehri terk etti ama...

Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

Deprem bölgesinin simge isimlerindendi! Mesut Hançer şehri terk etti ama... - Resim: 1

Mezarlığa gelenler arasında depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de yer aldı.

17
Deprem bölgesinin simge isimlerindendi! Mesut Hançer şehri terk etti ama... - Resim: 2

Ankara'ya yerleşen ve kızının kabrini ziyaret eden Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil" dedi.

27
Deprem bölgesinin simge isimlerindendi! Mesut Hançer şehri terk etti ama... - Resim: 3

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda hayatını kaybedenler için ziyaretler yapıldı.
Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla tanınan Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla Hançer'in mezarını ziyaret etti.
Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer, deprem sonrası Ankara'ya yerleşti ve 6 Şubat'ta kızlarının mezarını ziyaret için geldi.

37
Deprem bölgesinin simge isimlerindendi! Mesut Hançer şehri terk etti ama... - Resim: 4

Türkiye'nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenler unutulmadı. Gecenin karanlığına ve soğuk havaya rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

47