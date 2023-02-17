Deprem bölgelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Kahramanmaraş merkezli büyük felaket, 11 ilde tozu dumana kattı.

Depremin etkilediği şehirlerde büyük yıkım gerçekleşirken, ekiplerin canla başla mücadelesi devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş ile Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da, Miraç Kandili için sağlam raporu verilen camiler ile çadır kentlerde program düzenlendi, depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.