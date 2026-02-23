BIST 14.102
Depoları doldurun motorine gece yarısı zam var! İşte güncel fiyatlar

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; salı günü motorin fiyatlarına 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Peki, 23 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte yeni haftadan üç büyükşehirde pompa fiyatlarına yansıyan rakamlar...

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 57.17 TL

Motorin litre fiyatı: 57.89 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 57.00 TL

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58.10 TL

Motorin litre fiyatı: 59.02 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

