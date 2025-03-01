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Depoları doldurmak için bekleyin! Akaryakıta yeni indirim geliyor, litresi ne kadar?

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Depoları doldurmak için bekleyin! Akaryakıta yeni indirim geliyor, litresi ne kadar?

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Perşembe günü motorine gelen 1 lira 43 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de benzine geliyor.

Depoları doldurmak için bekleyin! Akaryakıta yeni indirim geliyor, litresi ne kadar?

Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle akaryakıta peş peşe indirimler geliyor. 

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Depoları doldurmak için bekleyin! Akaryakıta yeni indirim geliyor, litresi ne kadar?

27 Şubat Perşembe günü motorinin litre fiyatı 1 lira 43 kuruş gerilemişti. Şimdi de benzine indirim geliyor. 

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Depoları doldurmak için bekleyin! Akaryakıta yeni indirim geliyor, litresi ne kadar?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 4 Mart Salı gününden itibaren benzinin litresine 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor.

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Depoları doldurmak için bekleyin! Akaryakıta yeni indirim geliyor, litresi ne kadar?

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA? 

İstanbul (Avrupa): 46.43 TL
İstanbul (Anadolu): 46.28 TL

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