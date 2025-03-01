Depoları doldurmak için bekleyin! Akaryakıta yeni indirim geliyor, litresi ne kadar?
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Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Perşembe günü motorine gelen 1 lira 43 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de benzine geliyor.
Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle akaryakıta peş peşe indirimler geliyor.
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27 Şubat Perşembe günü motorinin litre fiyatı 1 lira 43 kuruş gerilemişti. Şimdi de benzine indirim geliyor.
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Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 4 Mart Salı gününden itibaren benzinin litresine 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor.
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BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 46.43 TL
İstanbul (Anadolu): 46.28 TL
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