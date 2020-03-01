Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'de kötü gidişe dur demek isteyen iki takımın mücadelesinde Yukatel Denizlispor güldü. Ev sahibi ekip BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Denizlispor 8 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken; puanını 27 yaptı ve derin bir nefes aldı. Üst üste 6. maçını da kaybeden Yeni Malatyaspor ise 24 puanda ve küme düşme hattının hemen üzerinde yer aldı.
3. dakikadaki Yukatel Denizlispor atağında, Estupinan'ın uzaktan şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.
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10. dakikada ev sahibi ekipten Barrow'un kullandığı korner atışında, Estupinan'ın kafa ile vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'den döndü. Topla buluşan Mustafa Yumlu'nun şutunda, top üst direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
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22. dakikada Yukatel Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun orta sahadan yaptığı uzun vuruşta, kaleci Farnolle topu eliyle son anda üstten kornere çeldi.
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34. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun köşe atışı sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen Barrow'un kafa vuruşunda, top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Mustafa Yumlu, yakın mesafeden kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
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