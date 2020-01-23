Denizlispor Trabzonspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Yukatel Denizlispor karşısında normal süre ve uzatma bölümünü 2-0 geride kapatan Trabzonspor, rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Yukatel Denizlispor öne geçti. Nwakaeme'nin ceza sahasına doğru yaptığı geri pasta araya giren Estupinan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0.
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23. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sacko'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
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Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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49. dakikada Muhammet Özkal'ın Sörloth'a ceza sahası içinde yaptığı faul sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.
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