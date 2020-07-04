Denizlispor başkanı Ali Çetin su şişesi fırlattı korumalarıyla taraftara saldırdı

"Başkan bu galibiyet senin için": Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gidip sevinirken Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Başkan bu galibiyet senin için" diye bağırdı.