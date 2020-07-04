Denizlispor başkanı Ali Çetin su şişesi fırlattı korumalarıyla taraftara saldırdı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç ve Sumudica'ya su şişesi fırlattı. Maçın ardından Denizlispor Başkanı Ali Çetin, korumaları ile birlikte Denizlispor taraftarlarına saldırdı.
Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, Gaziantep FK’yı konuk etti. Mücadele Gaziantep FK’nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 24. dakikada Güray Vural kaydetti.
"Başkan bu galibiyet senin için": Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gidip sevinirken Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Başkan bu galibiyet senin için" diye bağırdı.
Başkan su şişesi fırlattı: Buna tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin sahaya su şişesi fırlattı. Yukatel Denizlisporlu yöneticiler de Sumudica'ya tepki gösterdi. İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik fazla büyümeden yatıştı.
Mustafa Yumlu hocayı takip etti: Mustafa Yumlu sinirlerine hakim olamazken tünel kadar Rumen hocayı takip etti. Denizlispor ve Gaziantepli futbolcular arasında yaşanan gerginlik fazla büyümeden yatıştı.