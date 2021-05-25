Denizli'den yola çıkan 'Elmacı Dede' Şırnak'ta Mehmetçiğe 1 tonluk elma ikram etti

"Kendi bahçemde elma bittiği için..."

"Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek harekatına katılan komandolarımıza, büyük fedakarlıklarından dolayı geldim. Kendi bahçemde elma bittiği için, bu kez paramla satın aldım. Sırf onların gönüllerini fethedebilmek için bugün Şırnak’tayım."