Denizli'den yola çıkan 'Elmacı Dede' Şırnak'ta Mehmetçiğe 1 tonluk elma ikram etti
'Elmacı Dede' Muhammet Yılmaz, kanser hastalığını peşine takıp Denizli'den yola çıktı. 1530 kilometre katederek Şırnak'a aracında getirdiği 1 ton elmayı, Pençe-Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe ikram edilmesi için tugaya teslim etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) daha önce düzenlediği operasyonlara destek vermek amacıyla, memleketi Denizli'den yola çıkarak, askerlere elma ve helva götüren Muhammet Yılmaz (71), bu kez de Pençe-Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatı’nda görev alan güvenlik güçlerine 1 ton elma getirdi.
Muhammet Yılmaz, 1530 kilometre yol katedip, bir ton elmayı Şırnak’ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'na bıraktı.
Kanser hastası olduğu öğrenilen Muhammet Yılmaz, bahçesindeki elmaların bitmesi nedeniyle, cebindeki parayla bir ton elmayı satın alıp, askerlere manevi destek olmak için yola çıktığını belirterek, şunları söyledi...
"Kendi bahçemde elma bittiği için..."
"Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek harekatına katılan komandolarımıza, büyük fedakarlıklarından dolayı geldim. Kendi bahçemde elma bittiği için, bu kez paramla satın aldım. Sırf onların gönüllerini fethedebilmek için bugün Şırnak’tayım."