Denizli'deki dehşete düşüren olay! Fotoğraftaki o bebek 20 yıl sonra katili oldu

Ailenin kuşkularından yola çıkan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Acıpayam İlçe jandarma ekipleri, Demirten’in komşusu olan aile tarafından dövülerek öldürüldüğünü ve olaya kaza süsü verildiği belirledi. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Cihan G. ile babası Hasan G., annesi Makbule G. ve ablası Serap G. şüpheli olarak adliyeye sevk edildi.