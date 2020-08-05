Denizli'deki beyaz cennetten utandıran görüntü! Pamukkale'nin haline bakın
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'den gelen görüntü utanç verici.
Denizli'deki beyaz cennet Pamukkale'den gelen görüntüler başımızı öne eğdirdi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yar alan, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale maskelerle pislik içinde.
Pandemi dönemi nedeniyle özellikle yerli turistlerin geldiği Pamukkale'de bazı ziyaretçilerin, dünyada eşi benzeri olmayan ve yaklaşık 36 derece sıcak su akan beyaz travertenler üzerine maskelerini attıkları görüldü. Travertenlerde kullanılmış çocuk bezleri ve boş su şişeleri de dikkat çekti. Travertenleri gezerken, çöpleri gören duyarlı ziyaretçiler ise duruma tepki gösterdi.
Pamukkale'de restoran işleten Mehmet Kıvılcım, dünya harikası Pamukkale'de böyle görüntülerin vahim olduğunu belirterek, "Travertenleri gezerken, atılmış maskeler ve su şişeleri gördüm. Bir Türk olarak kendimden utandım. Pamukkale, dünyada bir tane, başka yok. Buranın değerini bilmemiz gerekiyor. Yanımda poşet olsaydı eğer çöpleri toplayacaktım. Ziyaretçiler yanlarında getirdikleri atıklarını travertenlere değil, çöpe atsınlar. 'Beyaz cennet'i temiz tutalım, kirletmeyelim" dedi.
Pamukkale'ye sürekli gezmeye geldiğini söyleyen Ayberk Çilek de "Travertenler üzerinde maskeler, su şişeleri ve çöpler vardı. Duyarlı olunması gerekiyor. Pamukkale'ye çöp atacak olanlar girmesin. Bu güzelliği kirletmesinler. Kullandıkları maskeleri bile travertenlerin üzerine atmışlar. Buraya herkes fotoğraf çekmek için geliyor, bakıyorlar ki her yerde maske ve su şişeleri var" diye konuştu.