Denizli'deki beyaz cennetten utandıran görüntü! Pamukkale'nin haline bakın

Pamukkale'ye sürekli gezmeye geldiğini söyleyen Ayberk Çilek de "Travertenler üzerinde maskeler, su şişeleri ve çöpler vardı. Duyarlı olunması gerekiyor. Pamukkale'ye çöp atacak olanlar girmesin. Bu güzelliği kirletmesinler. Kullandıkları maskeleri bile travertenlerin üzerine atmışlar. Buraya herkes fotoğraf çekmek için geliyor, bakıyorlar ki her yerde maske ve su şişeleri var" diye konuştu.